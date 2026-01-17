ATP: Jakub Mensik schnappt sich Auckland-Titel

Jakub Mensik hat das ATP-250er-Turnier in Auckland für sich entschieden.

von tennisnet / SID

zuletzt bearbeitet: 17.01.2026, 09:40 Uhr

Jakub Mensik

Der 20-jährige Tescheche gewann gegen den Argentinier Sebastian Báez mit 6:3, 7:6 (9:7) durch und holte damit seinen zweiten Tour-Titel nach dem Sieg in Miami in 2025.

Mensik überzeugte in Adelaide vor allem mit seinem Aufschlag: Der Weltranglisten-18. schlug 18 Asse und blieb in den entscheidenden Momenten nervenstark. "Ich bin super happy, dass ich diese Leistung gezeigt habe", sagte er im Siegerinterview.

Mensik, der als jüngster Spieler in den Top 25 der Weltrangliste geführt wird, hat ein kompliziertes Turnier hinter sich. Wegen Regenunterbrechungen musste er sowohl sein Viertelfinale als auch das Halbfinale am Freitag austragen.

Erler verpasst Doppelerfolg

Am Auckland-Titel im Doppel sind indes Alexander Erler und Robert Galloway vorbeigeschrammt: Sie unterlagen im Finale dem französischen Duo Theo Arribage/Albano Olivetto mit 6:7 (2), 4:6.

Machac gewinnt in Adelaide

Beim parallel laufenden Turnier in Adelaide - ebenfalls ein 250er - hat Tomas Machac den Sieg davongetragen. Der Tscheche schlug Ugo Humbert aus Frankreich mit 6:4, 6:7, 6:2. Für den 25-Jährigen ist es der zweite Turniersieg seiner Karriere. Im vergangenen Jahr hatte er in Acapulco gewonnen.