ATP: Jan-Lennard Struff trennt sich von Coach Markus Wislsperger

Jan-Lennard Struff und Markus Wislsperger gehen künftig getrennte Wege. Das gab der deutsche Davis-Cup-Spieler bei Instagram bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2026, 10:32 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff am Freitag bei einer Veranstaltung in München

Das Bild war ein wenig komisch - und doch vielsagend: Samstagmittag absolvierte Jan-Lennard Struff auf der Anlage des MTTC Iphitos einen Trainingseinheit mit Davis-Cup-Kumpel Yannick Hanfmann, Und Markus Wislsperger gab Anweisungen. Allerdings nicht Struff, sondern Constantin Frantzen, der gemeinsam mit Doppel-Partner Robin Haase auf dem angrenzenden Court übte.

Warum dem so war und ist, klärt sich mit einen Blick in den Instagram-Feed von Jan-Lennard Struff auf: Da bedankt sich der Routinier bei Wislsperger für die Zusammenarbeit, die in etwa ein Jahr lan angedauert hat.

Wie es auf der Coaching-Position weitergeht, ließ Struff da offen. Fest steht dagegen, dass es das Los mit dem München-Champion von 2024 nicht gut gemeinst hat. Denn Struff muss gleich in Runde eins gegen Francisco Cerundolo aus Argentinien ran.

Hier das Einzel-Tableau in München



