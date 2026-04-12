ATP Barcelona: Alcaraz erst gegen Qualifikanten, Musetti gegen Hoffnung Landaluce

Bereits vor dem Showdown gegen Jannik Sinner beim ATP-Masters in Monte Carlo am Sonntag, kennt Carlos Alcaraz bereits den möglichen Turnierverlauf beim ATP-500er-Event in Barcelona. Den ersten Gegner aber noch nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 20:04 Uhr

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© Getty Images In Barcelona freut man sich ganz besonders auf Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz wird nach dem Endspiel am Sonntag in Monte-Carlo die direkte Weiterreise nach Barcelona antreten. Trotz erfolgter Auslosung kennt der Spanier jedoch noch nicht seinen Gegner beim Heimturnier, denn in der katalanischen Hauptstadt trifft der Weltranglistenerste in der ersten Runde auf einen Qualifikanten.

In der zweiten Runde würde der Sieger des Duells zwischen Sebastian Baez und Tomas Machac warten. Machac forderte in dieser Woche Jannik Sinner beim ATP-1000er-Event in Monte Carlo über drei Sätze und unterstreicht damit durchaus die Herausforderung, die in einem Duell mit dem Tschechen liegen könnte. Im Vorjahr unterlag Alcaraz im Endspiel dem aktuell verletzten Dänen Holger Rune, der damit seinen Titel nicht verteidigen kann.

Musetti wird von Landaluce gefordert

Im Draw an Position zwei gesetzt ist der Italiener Lorenzo Musetti, der mit Wildcard-Teilnehmer Martin Landaluce einen durchaus spannenden Gegner zugelost bekommen hat. Der 20-Jährige Spanier wird erstmals als Mitglied der Top 100 zu einem Turnier reisen. Umso erfreulicher für den ehemaligen Weltranglistenersten bei den Junioren, dass diese Premiere vor Heimpublikum abläuft.

Stan Wawrinka darf sich mit auf seiner Abschiedstournee über ein Duell mit dem an Position sieben gesetzten Cameron Norrie freuen. Für den Briten sicherlich ein Los, das nicht viel Vorfreude auslöst, denn Stan Wawrinka ist trotz seiner ausklingenden Karriere sportlich noch immer eine Wucht.

Ofner kann noch Hauptfeld erreichen

Aus deutschsprachiger Sicht ist das Tableau komplett blank. Jedoch kann Sebastian Ofner nach seinem ersten Qualifikations-Erfolg am Samstagnachmittag mit einem weiteren Sieg am Sonntag in das Hauptfeld vordringen.

Fehlen wird in Barcelona Jannik Sinner, der in der kommenden Woche eine Pause einlegen wird. In München führt Alexander Zverev das Feld beim parallel stattfindenden ATP-500er-Turnier an.

Hier das komplette Einzel-Draw in Barcelona