ATP München: Alexander Zverev mit kniffligem Auftaktlos

Alexander Zverev muss in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in München gegen Miomir Kecmanovic ran. Gegen den Serben hat Zverev in diesem Jahr in Acapulco schon verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 11:24 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev spielt in München um die Titelverteidigung beim 500er-Event.

Die Auslosung auf dem Center Court beim MTTC Iphitos war am Samstagvormittag schon gut besucht, aus dem Spielerfeld zeigte sich als Lokalmatador Daniel Altmaier. Ermittelt wurden die Partien im 32er-Raster, das Turnierchef Patrik Kühnen als stärkstes der Geschichte in München angekündigt hatte.

Und für Turnierfavorit und Titelverteidiger Alexander Zverev könnte sich das gleich zum Auftakt bewahrheiten. Denn Zverev, der heute noch sein Halbfinale in Monte-Carlo gegen Jannik Sinner bestreitet, muss in Runde eins gegen Miomir Kecmanovic aus Serbien ran. Wie schon vor ein paar Wochen in Acapulco. Da setzte sich der Serbe etwas überraschend durch.

Struff mit schwieriger erster Aufgabe

Im Viertelfinale könnte Zverev auf Francisco Cerundolo treffen. Der Argentinier spielt zum Auftakt gegen den München-Champion von 2024: Jan-Lennard Struff nämlich. Daniel Altmaier bekommt es mit Marin Cilic zu tun. Youngster Justin Engel eröffnet gegen Vit Kopriva - angesichts des Teilnehmerfeldes eine vergleichsweise angenehme Aufgabe.

Stefanos Tsitsipas gibt in München seine Premiere, der Grieche muss gegen Fabian Marozsan ran. Auch lässig: das Treffen zwischen Hubert Hurkacz und Alexander Bublik. Joao Fonseca spielt gegen Alejandro Tabilo.

Vorjahresfinalist Ben Shelton startet als Nummer zwei in München. Und zwar gegen einen Qualifikanten.



