ATP: Jannik Sinner kommt nach München

BMW Open by FWU verpflichten Jannik Sinner, den Sieger des ATP Next-Gen-Finals – 18-Jähriger Shootingstar wird mit Nadal, Federer und Djokovic verglichen.

von Pressemitteilung/red

zuletzt bearbeitet: 18.12.2019, 16:57 Uhr

© ATP Tour Jannik Sinner schlägt im Frühjahr beim MTTC Iphitos auf

Beim ATP-Tour-250-Turnier in München wird 2020 der Sieger des diesjährigen ATP Next-Gen-Finals und ein absoluter Shootingstar aufschlagen. Jannik Sinner aus Italien konnte von den Veranstaltern für das Sandplatzturnier vom 27. April bis 3. Mai beim MTTC Iphitos gewonnen werden. „Die Teilnehme von Jannik Sinner zahlt voll auf unser Konzept ein, den Zuschauern einen Mix aus jungen wilden Spielern und zahlreichen Topspielern zu präsentieren“, sagt Turnierdirektor Patrik Kühnen. „Jannik gehört zu den größten Juwelen im Tennis und er hat 2019 eindrucksvoll gezeigt, dass er eine einzigartige Karriere wie Federer, Nadal oder Djokovic hinlegen kann“, prognostiziert Kühnen.

Der 18-Jährige war als Nummer 551 ins Jahr 2019 gestartet, inzwischen hat er sich auf den ATP-Weltranglistenplatz 78 vorgespielt. Er ist damit der jüngste Spieler in den Top-80. Das ist im selben Alter vorher nur den Weltklassespielern Rafael Nadal, Andy Murray, Novak Djokovic und zuletzt Denis Shapovalov gelungen. Der junge Shootingstar freut sich bereits auf das mit knapp 600.000 Euro dotierte Traditionsturnier in Bayerns Landeshauptstadt: „In München zu spielen, bedeutet mir sehr viel. Das Turnier hat einen hervorragenden Ruf, steht für ein hochklassiges Weltklassefeld, eine lange Tradition und eine super Kulisse. Ich freue mich daher sehr, im April nach München zu kommen“, sagt Yannik Sinner.

Zverev, Thiem, del Potro in München schon zu Gast

Beim Traditionsturnier am Aumeisterweg schlugen in den letzten sechs Jahren zahlreiche Youngstars wie Alexander Zverev, Dominic Thiem, Karen Khachanov und Andrej Rublev sowie auch etablierte Weltklassespieler wie Andy Murray, Juan Martin del Potro, Fabio Fognini, Roberto Bautista Agut und Philipp Kohlschreiber auf. Jahr für Jahr bekommen die Zuschauer vom ersten Ballwechsel an Weltklassematches auf den Courts des MTTC Iphitos zu sehen. Die besonders familiäre Atmosphäre der Anlage lädt dazu ein, die Tennisstars hautnah erleben zu können und auch neben den Courts einen entspannten und abwechslungsreichen Tag mit der ganzen Familie in unmittelbarer Nähe zum Englischen Garten zu verbringen.

Titelverteidiger ist der Chilene Cristian Garin, der sich 2019 im Endspiel gegen Matteo Berrettini durchsetzen konnte.