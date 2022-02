ATP: Jannik Sinner wählt Magnus Norman als neuen Coach

Jannik Sinner hat sich Medienberichten zufolge für Magnus Norman als neuen Coach entschieden. Der Schwede hat Stan Wawrinka zu drei Grand-Slam-Titeln geführt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2022, 10:20 Uhr

© Getty Images Magnus Norman wird der neue Coach von Jannik Sinner

Nun ist es also doch nicht Boris Becker geworden. Der dreimalige Wimbledon-Champion war in den letzten Wochen immer wieder als neuer Super-Coach von Jannik Sinner ins Spiel gebracht worden, dem Vernehmen nach sogar auf Vorschlag von Riccardo Piatti hin. Von eben jenem hat sich Sinner aber nun getrennt. Und, wenn man italienischen Medienberichten vom Montag glauben darf, für Magnus Norman als neuen Übungsleiter entschieden.

Dass der Schwede eine gute Wahl ist, steht außer Zweifel. Norman, der in seiner aktiven Zeit selbst bis auf Platz zwei der ATP-Weltrangliste vorgestoßen war, hat als Coach von Stan Wawrinka große Erfolge gefeiert. Wawrinka holte in der gemeinsamen Zeit mit Norman insgesamt 13 Titel, davon drei bei Majors: 2014 bei den Australian Open, 2015 in Roland Garros und 2016 bei den US Open.

Sinner verliert in Melbourne gegen Tsitsipas

Nach der Trennung von Wawrinka war Magnus Norman lose in das Betreuer-Team von Aryna Sabalenka involviert, nun scheint der Gründer der „Good to Great Tennis Academy“ wieder auf dem Weg zurück in das ATP-Geschehen zu sein.

Mit Jannik Sinner bekommt Norman einen Schützling, der im vergangenen Jahr erstmals den Einzug unter die besten zehn Spieler der Welt geschafft hat. Auch der Saisonauftakt verlief für den Südtiroler ordentlich: Nach einem sehr starken ATP Cup, in dem Sinner all seine Einzel-Partien gewann, erreichte der mittlerweile 20-Jährige das Viertelfinale der Australian Open. Dort verlor Sinner dann in drei Sätzen gegen Stefanos Tsitsipas.