ATP: Joel Schwärzler mit Andrey Rublev und Elena Svitolina unter einem (Management-)Dach

Österreichs größte Tennis-Nachwuchshoffnung Joel Schwärzler ist bei Galo Blancos Management-Unternehmen 72SportsGroup unter Vertrag und hat dabei durchaus prominente Weggefährten an seiner Seite.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.09.2024, 17:48 Uhr

© Getty Images

Wie auf tennisnet.com früh berichtet, hat Österreichs große Nachwuchshoffnung Joel Schwärzler seinen Vertrag mit dem ÖTV und damit auch die Zusammenarbeit mit Ex-Top-Ten-Spieler und ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer für beendet erklärt. Erfreulicherweise dürfte die Trennung, was im österreichischen Tennis nicht immer selbstverständlich ist, in beidseitigem Einvernehmen und Respekt vollzogen worden sein - jedenfalls gab es lobende Worte von beiden Seiten für das bereits erreichte.

Und das war mit dem Erreichen von Platz eins in der internationalen Tennis-Jugendweltrangliste ja nicht nichts. Auch der Triumph im Junioren-Doppel-Wettbewerb bei den French Open und der erste Titel bei einem ATP-Challenger-Turnier in Skopje (Nordmazedonien) steht auf der Haben-Seite des Vorarlbergers. Solche Erfolge gehen selbstverständlich an den internationalen Beobachtern nicht vorüber. Und so hat bereits vor einem Jahr Galo Blanco das Management des Top-Talents übernommen.

Auch Kasatkina und Coric dabei

Blanco, selbst ehemaliger ATP-Profi, hatte interessanterweise ein gutes halbes Jahr (2013) den Trainerposten bei Melzer inne gehabt, später zog es den Spanier ins Management-Business. Dort war er zu Beginn bei Gerard Piques Investmentagentur Kosmos engagiert, verließ das Unternehmen allerdings vor einigen Wochen, um seine eigene Management-Firma 72SportsGroup zu gründen.

Und dort hat Schwärzler durchaus namhafte Kollegen wie Andrey Rublev, Daria Kasatkina (beide Russland), Borna Coric (Kroatien) und Elena Svitolina. Zudem hat die 72SportsGroup einen starken Fokus auf Next-Generation-Spielerinnen und -Spieler, die beim Start ihrer Karriere tatkräftig unterstützt werden. Eventuell kann das enorme Netzwerk Blancos die Suche nach einem neuen Coach für Schwärzler einen deutlichen Boost geben.