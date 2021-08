ATP: Juan Martin del Potro trainiert am Centre Court von Key Biscayne

Das Comeback von Juan Martin del Porto scheint in greifbare Nähe zu rücken. Der Argentinier trainiert derzeit auf historischem Tennis-Boden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.08.2021, 12:59 Uhr

© Getty Images Klappt es für Juan Martin del Potro mit einem Start bei den US Open aus?

Wenn es einen Tennisspieler gibt, der immer wieder beeindruckend zeigt, dass man trotz vielfältiger körperlicher Rückschläge nicht in Selbstmitleid und depressive Stimmungen abrutschen muss, dann ist es Juan Martin del Potro. Alleine die nun bereits gute zwei Jahre andauernde Rekonvaleszenz aufgrund einer Knieverletzung liest sich für den 08/15-Tennisspieler wie ein Reisetagebuch durch die neun Kreise der Hölle aus Dante Alighieris Göttlicher Komödie.

Insgesamt vier Operationen musste der Argentinier am rechten Knie über sich ergehen lassen, nachdem zunächst alle alternativen Methoden ausgeschöpft worden waren - 2019 in Barcelona, 2020 in Miami und der Schweiz und zuletzt im März dieses Jahres in Chicago. Die Olympischen Spiele in Tokio musste der Turm aus Tandil bereits auslassen - del Potro hätte in Japan mit Sicherheit seine Medaillensammlung noch um die Farbe Gold erweitern wollen. Und so wartet mit den US Open schon das nächste große Highlight im Tennis-Kalender - mit oder ohne Beteiligung des Südamerikaners? Ja, das ist die Frage, die sich nicht nur die Fans des Vorhandvirtuosen stellen.

Positive Signale aus Miami

Leise positive Signale kann man aktuell auf dem Instagram-Kanal von „Delpo“ vernehmen - wenngleich natürlich mit noch gewaltigem Interpretationsspielraum. So zeigte sich der mittlerweile 32-Jährige beim Platztraining ohne jegliche physiotheraupeutische Heilbehelfe - außer den normalen Tennisklamotten und dem Spielgerät in der Hand ist da del Potro, so wie Gott ihn schuf, zu sehen. Auch der Ort des Aufbautrainings ist durchaus interessant, lässt der Argentinier doch im Crandon Park Tennis Center die gelbe Filzkugel einschlagen.

Fans des weißen Sports ist der Tenniskomplex auf der Halbinsel Key Biscayne natürlich ein Begriff, wurde dort doch bis zum Jahr 2018 das ATP-Masters-1000-Event von Miami ausgetragen. Bleibt zu hoffen, dass die Rückkehr del Potros auf die Spielstätten der Vergangenheit ihn auch wieder zu alter Stärke zurückführen möge. Ihm, den Fans und dem Tennissport im Allgemeinen würde es mit Sicherheit gut tun.