ATP: Juan Martin del Potro überrascht mit Exhibition-Auftritt in China

US-Open-Champion Juan Martin del Potro teilte sich mit Carlos Moya, David Ferrer und Marat Safin bei einem Exhibition-Event in Hangzhou, China, den Centre Court.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.06.2023, 20:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Juan Martin del Potro überraschte mit einem Exhibition-Comeback in China

Dieses Jahr wird in China wieder professionell zum Schläger gegriffen. Nachdem in den vergangenen drei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie und dem #WhereIsPengShuai-Skandal keine ATP- und WTA-Turniere in der Volksrepublik stattfanden, stehen in der 2023er-Saison alle "Klassiker" in Ost-Asien erneut am Tennis-Menü. Bei den Herren schlagen die ATP-Profis in Chengdu, Zhuhai, Peking und Shanghai auf, während die Damentour in Guangzhou, Ningbo, Peking, Hong Kong, Zehngzhou, Nanchang und Zhuhai (WTA Finals) Station macht.

Um die Rückkehr des Tennissports im Reich der Mitte gebührend zu feiern, trafen sich vier Ex-Profis zum spaßigen Exhibition-Auftritt in Hangzhou - und einer der Teilnehmer davon war durchaus eine Überraschung. Neben den Spaniern Carlos Moya und David Ferrer, sowie dem russischen Ex-Weltranglisten-Ersten Marat Safin fand sich nämlich auch der verletzungsgeplagte Juan Martin del Potro (Argentinien) zum Doppel-Duell ein.

Noch einmal New York?

Zugegeben - die Partie war auf sportlicher Ebene nicht annähernd auf Top-Niveau, dennoch war es schön, den "Turm von Tandil" wieder einmal auf einem Tenniscourt agieren zu sehen. Am Ende setzten sich del Potro/Moya in drei Sätzen gegen ihre Kontrahenten durch - das Ergebnis wird allerdings sowohl den Protagonisten als auch den Zusehern herzlich egal gewesen sein.

"Delpo" postete auf Twitter einige Eindrücke der Begegnung mit den Worten: "Es ist ein Privileg, den Platz mit diesen Legenden zu teilen." Der 34-Jährige liebäugelt immer wieder mit einer möglichen zweiten Abschiedsvorstellung - diesmal bei den US Open. Ob der lädierte Körper des sympathischen Südamerikaners diesen Wunsch noch in Erfüllung gehen lässt, bleibt abzuwarten.