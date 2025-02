ATP-Kalender 2026 veröffentlicht: Generali Open Kitzbühel freut sich über neuen Termin

Die ATP hat ihren Kalender für 2026 vorgestellt - mit einigen Änderungen bei Turnieren der 250er-Kategorie. Freude löste der neue Turnierplan in Kitzbühel aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2025, 12:22 Uhr

© Generali Open Kitzbühel In Kitzbühel freut man sich auf 2026

Der Kalender für die Saison 2026 dürfte auch den österreichischen Fans ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Wie seit Kurzem bekannt, wird das Generali Open Kitzbühel im kommenden Jahr vom 19. bis 26. Juli über die Bühne gehen, das ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal steigt erst eine Woche später ab dem 2. August.

Demnach hoffen die Veranstalter in Kitzbühel auf ein großartiges Teilnehmerfeld. “Für uns ist der Termin das Beste, was passieren kann”, jubelte Turnierdirektor Alexander Antonitsch.

Estoril kehrt zurück

Erfreulich ist zudem die Rückkehr des ATP-Turniers von Estoril: Dieses fand zwischen 1990 bis 2024 statt und galt als eines der Sandplatzvorbereitungsevents auf die French Open. In 2025 aber fehlte man im Turnierkalender.

Weitere Änderungen: Marseille rückt von Februar in den Oktober, Stockholm von Oktober in den November. Das ATP-Turnier in Metz findet ab 2026 hingegen nicht mehr statt.

Insgesamt 59 ATP-Turniere sind in 2026 geplant, in 29 Ländern. (Dazu kommen die vier Grand-Slam-Turniere als Events der ITF.)

Die Highlights: Neun Masters-Turniere, 16 Turniere der 500er-Kategorie und 29 Events auf 250er-Ebene.

Die ATP Finals finden auch 2026 in Turin statt, die vierte Auflage der Next Gen ATP Finals in Jeddah.

Als Team-Events stehen weiterhin der United Cup zur Saisoneröffnung (ab 2. Januar, in Kooperation mit der WTA und Tennis Australia) sowie der Laver Cup an.

Hier ist der ATP-Kalender 2026 im Überblick