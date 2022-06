ATP-Kalender: Madrid und Rom ab 2023 über zwei Wochen, München rückt vor

Der ATP-Kalender für das kommende Jahr die erwarteten Änderungen gebracht: Die ATP-Masters-1000-Events in Rom und Madrid werden nun über zwei Wochen ausgetragen. München muss auf gutes Wetter hoffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2022, 20:46 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic wird gegen die Kalender-Änderung nichts einzuwenden haben

Da muss sich der bayerische Frühling aber anstrengen. Denn ab dem kommenden Jahr wird das ATP-Tour-250-Turnier beim MTTC Iphitos in München eine Woche früher als gewohnt ausgetragen, nämlich parallel zum 500er in Barcelona und dem 250er in Belgrad. Das wurde am Donnerstag bekannt.

Grund dafür ist die Verlängerung der ATP-Masters-1000-Turniere in Madrid und Rom. Diese werden wie die Veranstaltungen in Indian Wells und Miami nun als zweiwöchige Events durchgeführt. Was aus Sicht der Topspieler wahrscheinlich Sinn macht. Jene Profis, die in den frühen Runden scheitern, werden durch die Änderungen nun allerdings weniger Möglichkeiten haben, um Preisgeld und Punkte zu erspielen.

In der laufenden Saison hatte Carlos Alcaraz den Titel in Madrid geholt, danach aber auf einen Start in Rom verzichtet. Im Foro Italico war Novak Djokovic ohne Satzverlust erfolgreich geblieben. Nachdem Madrid und Rom kombinierte Veranstaltungen sind, wird wohl auch die WTA ihre Planungen an die neue Realität anpassen.