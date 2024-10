ATP: Kampf um die Finals sorgt für hochkarätige Teilnehmerfelder

Das enge Rennen um die ATP Finals sorgt in dieser Woche vor allem in Stockholm und Antwerpen für hochkarätige Teilnehmerfelder.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.10.2024, 20:57 Uhr

© Getty Images Casper Ruud und Andrey Rublev kämpfen um die ATP Finals

Vor dem Saisonendspurt sind schon drei Tickets für die ATP Finals vergeben: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz und Alexander Zverev haben sich ihre Teilnahme in Turin dank starker Leistungen in den ersten neun Monaten der laufenden Spielzeit bereits verdient und werden ab dem 10. November in Italien um den Titel spielen.

Von den fünf noch freien Plätzen scheinen zudem drei so gut wie vergeben: Daniil Medvedev, Taylor Fritz und Novak Djokovic dürfen allmählich mit einem Start in Turin planen. Hinter dem Trio könnte in den kommenden Wochen ein enger Kampf um die zwei restlichen Tickets entstehen. Einen Vorgeschmack gibt es bereits in dieser Woche.

Es winkt ein enges Rennen

Sowohl Caper Ruud als auch Andrey Rublev, die aktuell auf den Rängen sieben bzw. acht liegen, schlagen dieser Tage beim ATP-250-Turnier in Stockholm auf. Und auch das Verfolgerquartett dieser beiden kämpft in dieser Woche um wertvolle Punkte: Während Grigor Dimitrov (10. im Race) und Tommy Paul (11.) ebenfalls in der schwedischen Hauptstadt spielen, sind Alex de Minaur (9.) und Stefanos Tsitsipas (12.) in Antwerpen am Start.

Wie eng das Rennen um Turin ist, zeigt ein Blick auf die Punkte: Tsitsipas fehlen derzeit lediglich 745 Zähler auf Ruvlev und Rang acht. Theoretisch könnte auch Frances Tiafoe (14.) noch in das Rennen um die ATP Finals eingreifen: Der US-Amerikaner führt in dieser Woche das Feld beim 250-er Event in Almaty an.

