ATP: Kei Nishikori steigt mit Challenger-Titel wieder ein

Kei Nishikori hat sein Comeback beim ATP-Challenger-Turnier in Palmas del Mar (Puerto Rico) mit dem Turniersieg gekrönt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.06.2023, 08:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Kei Nishikori ist wieder da!

Zugegeben: Die Gegner auf dem Weg zum Titel beim 75er-Challenger in Palmas del Mar waren nicht gerade von ausgewählter Güte. Im Endspiel musste Nishikori etwa gegen den US-Amerikaner Michael Zheng ran - der war vergangene Woche in den ATP-Rankings an Position 1.118 notiert. Aber fünf Siege in Folge sind für einen Comebacker, der seine lette Partie im Herbst 2021 in Indian Wells gespielt hatte, allemal eine positive Bilanz.

Für die Weltrangliste hat Nishikoris Sieg zunächst einmal wenig Relevanz. Er wird aktuel auf Platz 492 geführt. Aber in den kommenden Wochen und Monaten wird der mittlerweile 33-jährige Japaner ja sein Protected Ranking in Anspruch nehmen und sich so die Mühen durch die Qualifikation ersparen.

Murray gratuliert Nishikori

Ob es allerdings noch einmal zu einem Titel auf der "großen" Tour reicht? Den letzten seiner bislang zwölf hat Kei Nishikori nämlich schon vor vier Jahren in Brisbane geholt. Danach hat der Routiner es nicht einmal mehr in ein Finale geschafft - auch vielen Verletzungen geschuldet.

Erste Glückwünsche für den Sieg in Palmas del Mar kamen übrigens von einem Mann, der ebenfalls weiß, was es heißt, nach längeren Pausen zurückzukommen: Andy Murray. Der konnte sich am Sonntag ja auch für einen Turniersieg auf der Challenger-Tour feiern lassen. Murray gewann in Nottingham das zweite Event in Folge, in der Woche zuvor hatte er in Surbiton den Titel geholt.