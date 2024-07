ATP Kitzbühel live: Dominic Thiem vs. Thiago Agustin Tirante im TV, Livestream und Liveticker

Im zweiten Satz fand Thiem ein besseres Timing in seinen Schlägen und kam somit besser in die Rallyes. Dadurch unterliefen auch seinem argentinischen Gegner mehr Fehler. Dennoch gab es in den ersten Acht Spielen keine Break-Chancen, ehe den Österreicher in der Schlussphase die zurückgewonnene Lockerheit wieder etwas verließ und er somit das Match in zwei Sätzen abgeben musste.