ATP Köln 2: Jannik Sinner nach Sieg gegen Gilles Simon erster Halbfinalist

Jannik Sinner steht als erster Spieler im Halbfinale des zweiten Kölner ATP-Tour-250-Turniers. Der junge Südtiroler besiegte Routinier Gilles Simon mit 6:3, 0:6 und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2020, 17:39 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner steht in Köln 2 im Halbfinale

Da musste Jannik Sinner noch einmal ganz tief in seine Trickkiste greifen: Nachdem der 19-jährige Italiener den ersten Satz gegen Gilles Simon im ersten Viertelfinale des zweiten ATP-Tour-250-Turniers in Köln mit 6:3 gewonnen hatte, verlor Sinner acht Spiele in Folge, lag plötzlich im entscheidenden Durchgang mit 0:2 zurück. Der Teenager berappelte sich, zeigte auch im allerletzten Spiel Nerven aus Stahl. Da hatte Simon noch drei Mal die Chance, den Ausgleich zum 5:5 zu schaffen. Sinner ließ dies nicht mehr zu.

Damit wartet nun also Jannik Sinner auf die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev. Der Sieger des Turniers der Vorwoche trifft im ersten Abendspiel auf Adrian Mannarino aus Frankreich. Zverev hat Mannarino erst vor kurzem bei den US Open in vier Sätzen besiegt. Mit Sinner hat Alexander Zverev aber noch eine Rechnung offen: Der hatte ihn bei den French Open aus dem Turnier katapultiert.

In der unteren Tableau-Hälfte trifft Diego Schwartzman auf Alejandro Davidovich-Fokina, Félix Auger-Aliassime spielt im letzten Viertelfinale in Köln gegen Yoshihito Nishioka aus Japan.