ATP Köln: Alexander Zverev könnte zum Auftakt auf Andy Murray treffen

Beim ersten von zwei ATP-Tour-250-Turnieren in Köln kündigt sich ein Schlagerspiel an: Sollte Andy Murray sein Erstrunden-Match gegen Fernando Verdasco gewinnen, träfe er danach auf Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.10.2020, 14:41 Uhr

© Getty Images Andy Murray eröffnet in Köln gegen Fernando Verdasco

Zverev führt das 28er-Tableau an, an Position zwei ist der Spanier Roberto Bautista Agut gesetzt. Murray und Verdasco gehen ungesetzt in das erste von beiden Kölner Events. Alexander Zverev und Andy Murray haben nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Cincinnati/New York gegeneinander gespielt, dort hatte der Schotte knapp die Oberhand behalten.

Jan-Lennard Struff, die Nummer sieben in Köln, eröffnet gegen Mikael Ymer. Einziger österreichischer Teilnehmer ist Dennis Novak, er bekommt es mit Jordan Thompson aus Australien zu tun. Daniel Altmaier, der zuletzt bei den French Open groß aufgezeigt hat, bekommt es mit einem Qualifikanten zu tun.

Im Moment wird mit 999 Zuschauern pro Tag kalkuliert, gab Turnier-Chef Edwin Weindorfer bekannt. Sollten sich die Rahmenbedingungen ändern, werde man darauf entsprechend reagieren.