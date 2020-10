ATP Köln: Alexander Zverev schlägt Alejandro Davidovich Fokina und steht im Endspiel

Alexander Zverev steht im Endspiel der bett1Hulks. Der Lokalmatador musste auch gegen Alejandro Davidovich Fokina überraschend hart kämpfen, sicherte sich mit einem 7:5 und 7:6 (3)-Sieg aber schließlich den Finaleinzug.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 17.10.2020, 16:14 Uhr

Alexander Zverev steht beim ATP-Event von Köln im Endspiel

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev steht im Finale des ATP-Turniers in Köln. Der 23 Jahre alte Hamburger, in der Domstadt an Nummer eins gesetzt, gewann im Halbfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 7:5, 7:6 (3). Im Finale am Sonntag trifft Zverev auf den an Nummer zwei gesetzten Roberto Bautista Agut oder Felix Auger-Aliassime.

"Es ist mir egal, gegen wen es geht", sagte Zverev am WDR-Mikrofon: "Ich wünsche den beiden viel Glück im Halbfinale."

Davidovich Fokina machte dem Turnierfavoriten das Leben zwischenzeitlich ein bisschen schwer. Der 21-Jährige spielte aggressiv und wagte sich immer wieder ans Netz vor, darauf stellte sich Zverev jedoch schnell ein und ging seinerseits in die Offensive. Vor allem das Aufschlagspiel des Weltranglistensiebten überzeugte. Allein im ersten Satz gelangen Zverev sieben Asse.

Im zweiten Satz zeichnete sich ein ähnliches Bild. Zverev holte sich sein erstes Break zum 3:1. Davidovich Fokina gab sich aber nicht geschlagen, kämpfte sich wieder heran und holte sich sein erstes Break zum 3:4.

Danach blieb das Match offen. Nach knapp 100 gespielten Minuten hatte Zverev beim Stand von 6:5 die erste Möglichkeit zum Matchgewinn, konnte diese aber nicht nutzen und musste in den Tiebreak. In dem nutzte er nach 1:56 Stunden seinen insgesamt dritten Matchball. Davidovich hatte sich bei 3:1 im Tiebreak am Zeigefinger der Schlaghand verletzt und war dadurch sichtlich beeinträchtigt.

Trotz der regelrechten Flut an Stopps setzte sich am Ende also der große Turnierfavorit und Weltranglisten-Siebente durch. Für Zverev ist es nach den US Open das erst zweite Finale in der laufenden Saison. Im zweiten Halbfinale von Köln stehen sich Felix Auger-Aliassime und Roberto Bautista Agut gegenüber. Bereits am Montag startet in der Kölner Lanxess-Arena das nächste ATP-Event, erneut wird Alexander Zverev das Feld anführen.

