ATP Köln: Oscar Otte schafft Qualifikation, am Montag gegen Struff

Oscar Otte hat als einziger deutscher Spieler die Qualifikation für das erste von zwei ATP-Tour-250-Turnieren in Köln geschafft. Und bekommt es am Montag mit einem Landsmann zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.10.2020, 16:10 Uhr

© Getty Images Oscar Otte steht in Köln im Hauptfeld

Otte gewann gegen den an Position acht gesetzten Australier Marc Polmans mit 6:7 (6), 6:4 und 6:4. Zur Belohnung darf Otte am Montag um 14 Uhr den Center Court in der Lanxess Arena gegen Jan-Lennard Struff eröffnen. Danach spielt Mischa Zverev gegen John Millman. Polmans kam übrigens als Lucky Loser doch noch ins Hauptfeld, eröffnet gegen Hubert Hurkacz.

Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak bekommt es am ersten Turniertag im letzten Match des Tages auf dem größten Court mit Jordan Thompson zu tun.