ATP Los Cabos: Premiere! Nimmermüder Thompson schlägt im Finale Ruud

Jordan Thompson hat das ATP-Tour-250-Turnier in Los Cabos für sich entscheiden können. Thompson bezwang im Endspiel Casper Ruud mit 6:3 und 7:6 (4) und gewann damit seinen ersten Einzel-Titel auf der ATP-Tour..

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2024, 07:29 Uhr

© Getty Images Jordan Thompson durfte in Los Cabos erstmals einen Einzel-Titel bejubeln

Die 2024er-Ausgabe des Turniers von Los Cabos wurde aus Sicht von Jordan Thompson eine historische: Im Viertelfinale gegen Alex Michelsen wandelte der Australier schon am Rande einer Niederlage, lag mit Satz (0:6!) und zwei Breaks zurück. Eine Runde später gegen Alexander Zverev benötigte Thompson dann sechs Matchbälle, um den Sack zuzumachen.

Dagegen nimmt sich das 6:3 und 7:6 (4) im Finale gegen Casper Ruud beinahe langweilig aus. Nachdem genau dieses Resultat aber zum ersten ATP-Titel im Einzel für Jordan Thompson überhaupt geführt hat, nimmt es der 29-Jährige natürlich gerne mit.

Thompson und Ruud auch noch im Doppel im Einsatz

„Ich habe in dieser Woche so viele Stunden auf dem Court verbracht. Im Viertelfinale hätte ich fast einen Doppel-Bagel kassiert, ich hätte mit 0:6 und 0:6 verlieren können“, erklärte Thompson beim Siegerinterview. „Und jetzt werde ich gleich den Siegerpokal hochheben. Ich glaube immer noch, dass das ein Wunder ist.“ Insgesamt spielte Thompson in der laufenden Woche zwölf Stunden Turniertennis auf den Courts in Los Cabos.

Mit diesem Triumph wird Jordan Thompson auch ein neues Karriere-Hoch erreichen: Am morgigen Montag wird er als neue Nummer 32 der Welt geführt. Casper Ruud dagegen verpasste mit de Niederlage die Rückkehr in die Top Ten. Mit dem Einzel übrigens nicht genug: Im Doppel treffen die beiden aktuell im Halbfinale aufeinander, Ruud mit William Blumberg, Thompson mit Max Purcell. Und der Sieger daraus muss auch noch in einem zweiten Endspiel des Tages ran.

