ATP: Lucas Pouille klopft wieder an den Top 100 an

Lucas Pouille könnte mit einem Finalsieg beim ATP-Challenger-Turnier in Mouilleron le Captif ab Montag wieder unter den besten 100 Spielern der Welt geführt werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.10.2024, 12:39 Uhr

© Getty Images Lucas Pouille könnte schon bald wieder ein (fast) zweistelliges Ranking haben

Manche Wünsche gehen in Erfüllung, andere nicht. Der große Traum von Lucas Pouille, an den Olympischen Spielen in Paris 2024 teilzunehmen, musste schon früh in der Saison verworfen werden. Aber das beständige Annähern an alten Glanz - das funktioniert ganz gut für den mittlerweile 30-jährigen Franzosen. Wobei die Latte natürlich hoch liegt: Denn Pouille hat es im März 2018 schon mal unter die Top Ten geschafft.

Davon ist er doch noch ein gutes Stück entfernt. Aber: Die Top 100 sind in Reichweite. Und zwar schon sehr bald. Sollte Pouille nämlich heute das Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Mouilleron le Captif gewinnen, dann würde er im Live-Ranking Landsmann Harold Mayot, die aktuelle Nummer 100, überholen. Den hat er im Halbfinale des angesprochenen Turniers übrigens ziemlich glatt geschlagen. Nun muss Lucas Pouille lediglich die Nummer eins des Events in Mouilleron le Captife schlagen: Quentin Halys.

Dass die Form wieder stimmt, hat Pouille schon vor zwei Wochen in Saint-Tropez gezeigt. Da musste er sich im Endspiel allerdings Gijs Brouwers geschlagen geben. Insgesamt hat Lucas Pouille fünf Turniere auf der ATP-Tour gewonnen. Den größten Titel gab es 2017 bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle.

Hier das Einzel-Tableau in Mouilleron le Captife