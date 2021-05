ATP Lyon: Jannik Sinner scheitert an Arthur Rinderknech

Jannik Sinner ist im Achtelfinale des ATP-250-Events von Lyon am Franzosen Arthur Rinderknech gescheitert. Auch Dominic Thiem ist am Donnerstag augeschieden.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.05.2021, 21:04 Uhr

Es war ein Tag der Überraschungen beim ATP-250-Event von Lyon. Die größte von ihnen zweifelsohne die überdeutliche Zwei-Satz-Niederlage des Weltranglistenvierten Dominic Thiem gegen den Briten Cameron Norrie. Aber auch das Aus vom Youngster Jannik Sinner, der sich in einer umkämpten Partie mit 7:6 (9). 2:6 und 5:7 der französischen Wildcard Arthur Rinderknech unterlag, kommt alles andere als erwartet.

Zudem ist am Donnerstag auch die Nummer drei des Turniers, der Argentinier Diego Schwartzman gescheitert. Der Sandplatzspezialist ist weiterhin auf der Suche nach seiner Form, scheiterte auch in Lyon früh - und zwar im Achtelfinale am Lokalmatador Richad Gasquet.

Tsitsipas souverän

Besser verlaufen ist der Tag in Frankreich indes für den Griechen Stefanos Tsitsipas, der sich für Lyon das Feintuning für die French Open vorgenommen hat. Der Weltranglistenfünfte gab sich gegen den US-Amerikaner Tommy Paul keine Blöße.

Im Viertelfinale bekommen es nun Cameron Norrie und Arthur Rinderknech und Richard Gasquet und Karen Khachanov miteinander zu tun, auf der unteren Hälfte des Tableaus treffen Lorenzo Musetti und Aljaz Bedene sowie Yoshihito Noshioka und Stefanos Tsitsipas aufeinander.

