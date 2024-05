ATP Lyon: Koepfer nach Sieg über Humbert im Viertelfinale

Dominik Koepfer kommt langsam für die French Open in Form, Beim Vorbereitungsturnier in Lyon konnte der Deutsche den an Nummer eins gesetzten Franzosen Ugo Humbert schlagen und steht nun im Viertelfinale.

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.05.2024, 16:20 Uhr

Dominik Koepfer hat sich weiteres Selbstvertrauen für die French Open erarbeitet. Der 30-Jährige aus Furtwangen gewann im Achtelfinale des ATP-Turniers in Lyon gegen den an Nummer eins gesetzten Franzosen Ugo Humbert 2:6, 6:4, 6:4 und setzt damit die Generalprobe für Paris am Donnerstag im Viertelfinale gegen den an Nummer sechs gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry fort.

Nach schwachen Sandplatz-Start immer besser

Dabei startete Koepfer denkbar schlecht in die Partie, kassierte gleich im ersten Aufschlagspiel ein Break und gab den ersten Satz danach klar ab. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung sicherte er sich dann aber den nächsten Sieg gegen den Weltranglisten-17., bereits Ende März in Miami hatte Koepfer über Humbert triumphiert.

Nach vier Erstrundenniederlagen in Serie zum Start in die Sandplatzsaison hatte sich Koepfer schon beim Masters in Rom zuletzt achtbar bis in die dritte Runde vorgespielt. In Lyon will er nun weiter Schwung für die French Open in Paris (ab 26. Mai) aufnehmen. Bei dem mit 651.865 Euro dotierten Turnier ist er der einzige Deutsche im Feld.

