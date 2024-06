ATP ´s-Hertogenbosch: Milos Raonic - auf Rasen immer noch eine kleine Macht

Milos Raonic ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Roberto Bautista Agut in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in ´s-Hertogenbosch eingezogen. Dort geht es morgen gegen Turnierfavorit Alex de Minaur.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.06.2024, 20:14 Uhr

© Getty Images Auf Rasen spielt niemand gerne gegen Milos Raonic

Auf Rasen ist mit Milos Raonic immer noch zu rechnen. Das stellte der Kanadier nun in ´s-Hertogenbosch wieder einmal unter Beweis. Raonic besiegte Roberto Bautista Agut beim ATP-Tour-250-Event in ´s-Hertogenbosch mit 4:6, 6:2 und 7:5 und trifft morgen im Viertelfinale auf Alex de Minaur. Der australische Turnierfavorit hatte sich schon davor gegen Lucky Loser Zizou Bergs mit 7:5 und 6:4 durchgesetzt.

Raonic gegen de Minaur - das hat es in diesem Jahr auch schon in Runde eins der Australian Open gegeben. Da musste der verletzungsgeplagte Routinier allerdings im dritten Satz aufgeben zurückziehen. Das bis dahin einzige Duell der beiden ging im Jahr 2018 übrigens in Brisbane an Alex de Minaur.

Raonic auch 2024 mit Verletzungsproblemen

Auf Rasen werden die Karten aber neu gemischt. Das hatte sich schon in Runde eins angekündigt. Da hatte Milos Raonic mit Jordan Thompson beim 6:3 und 6:4 erstaunlich geringe Probleme. Gegen eben den hatte er vor Jahresfrist in den Niederlanden noch verloren.

Raonic, 2016 von Andy Murray geschlagener Finalist in Wimbledon, ist in der aktuellen Weltrangliste lediglich auf Position 197 klassiert. Der 33-Jährige hat nach der Aufgabe in Melbourne noch in Rotterdam gespielt, wo er zwar Alexander Bublik schlagen konnte, im Viertelfinale gegen Jannik Sinner aber erneut aufgeben musste. In Indian Wells gewann Raonic sein Erstrunden-Match gegen Sumit Nagal in überzeugender Manier. Trat zur nächsten Partie gegen Holger Rune aber nicht mehr an.

Anzunehmen ist, dass das große Ziel von Milos Raonic auch in diesem Jahr Wimbledon heißt. Dort schied er 2023 nach einem Auftaktsieg gegen Dennis Novak in Runde zwei gegen Tommy Paul aus.

Hier das Einzel-Tableau in ´s-Hertogenbosch