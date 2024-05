ATP Lyon: Mpetshi Perricard feiert Premieren-Titel

Giovanni Mpetshi Perricard hat in Lyon seinen ersten Titel auf der ATP-Tour geholt. Der Franzose gewann ein dramatisches Endspiel gegen Tomas Martin Etcheverry mit 6:4, 1:6 und 7:6 (7).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.05.2024, 17:28 Uhr

© Getty Images Giovanni Mpetshi Perricard hat in Lyon seinen ersten ATP-Titel geholt

Kurz vor der Ziellinie hat Giovanni Mpetshi Perricard dann doch noch einmal Nerven gezeigt: Gerade hatte der 20-jährige Franzose das vermeintlich entscheidende Break zum 6:5 im dritten Satz des Endspiels des ATP-Tour-250-Turniers in Lyon gegen Tomas Martin Etcheverry geschafft, da musste er prompt seinen Aufschlag abgeben. Und in ein Tiebreak gehen, in dem der Youngster dann aber wieder die Ruhe behielt. Und einen Matchball abwehren konnte. Noch dazu in seiner Heimatstadt.

Nach knapp zweieinhalb Stunden Spielzeit durfte sich Mpetshi Perricard aber als Nachfolger von Landsmann Arthur Fils feiern lassen. Denn mit dem 6:4, 1:6 und 7:6 (7) gegen Etcheverry debütierte der Lokalmatador wie zwölf Monate davor Fils vor eigenem Publikum als Turniersieger.

Zeit zum Feiern bleibt natürlich nicht. Denn für beide Finalisten geht es sofort weiter nach Roland-Garros. Dort hat Mpetshi Perricard wie schon in Lyon eine wildcard erhalten, startet gegen David Goffin. Tomas Martin Etcheverry muss gegen Arthur Cazaux ran. So der Franzose dafür fit genug ist.

