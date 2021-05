ATP Lyon: Stefanos Tsitsipas siegt - und bestätigt French-Open-Ambitionen

Stefanos Tsitsipas hat seine starke Form auf Sand in 2021 in Lyon erneut unter Beweis gestellt. Im Finale des 250er-Turniers siegte er gegen Cameron Norrie mit 6:3, 6:3 und holte damit seinen siebten Titel auf der ATP-Tour.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 23.05.2021, 15:47 Uhr

Stefanos Tsitsipas am Mittwoch in Barcelona

Tsitsipas gewann damit nach dem Sieg in Monte Carlo seinen zweiten Pokal auf der roten Asche in 2021 - und gilt damit für die French Open (ab 30. Mai) als einer der Mitfavoriten.

Gegen Norrie musste der Grieche direkt im ersten Spiel ein 0:40 überwinden - was er tat. Es sollten die einzigen Breakchancen für Norrie bleiben, Tsitsipas musste den Rest des Matches bei eigenem Service kein einziges Mal mehr über Einstand. Die starken Aufschlagzahlen: 7 Asse, 69 erste Aufschläge im Feld und dabei 82 Prozent Punkte gemacht. Und: Tolle 64 Prozent der Punkte holte Tsitsipas auch, wenn er über das zweite Service gehen musste.

Norrie indes spielte durchaus gut, die ersten Breakchancen (ebenfalls im ersten Aufschlagspiel) für Tsitsipas wehrte er noch ab, beim 3:4 aber schmetterte er einen langen Notball von Tsitsipas ins Aus. Auch im zweiten Durchgang schlug sich der Brite bis zum 3:3 stark, dann aber schaffte Tsitsipas noch zwei Breaks zum Sieg.

Mit bereits 33 Matchsiegen liegt Tsitsipas in der Jahreswertung klar vorne.

Tsitsipas: "Stolz, dass ich so fokussiert geblieben bin"

"Ich wusste, dass es heute schwer werden würde, Cameron hat diese Woche tolles Tennis gezeigt", zollte Tsitsipas seinem Gegner großen Respekt. Norrie hatte im Turnierverlauf unter anderem Dominic Thiem besiegt. "Ich bin stolz auf meine Leistung und darauf, dass ich so fokussiert geblieben bin."

Bei den French Open muss Tsitsipas, aktuell Weltranglisten-Fünfter, damit erst recht zu den Favoriten gezählt werden. Bereits bei den Australian Open war er ins Halbfinale gekommen, nach einem Sieg über Rafael Nadal nach 0:2-Satzrückstand, ein Finale in Acapulco folgte. Und auf Sand: Gewann er in Monte Carlo, in Barcelona verlor er in einem Wahnsinnsmatch im Finale gegen Nadal, trotz Matchball. In Rom hatte er Novak Djokovic im Viertelfinale am Rande einer Niederlage. Tsitsipas' Plan für Paris: "So früh wie möglich ankommen und gut trainieren."

Die Siegerehrung in Lyon hielt Tsitsipas noch auf Englisch, obwohl er schon lange in Frankreich trainiert, bei Patrick Mouratoglou in Nizza. "Ich kann noch nicht fließend Französisch sprechen, aber da komme ich noch hin", versprach er. Und verabschiedete sich dann doch mit ein paar Worten "en Francais".