ATP Lyon: Dominic Thiem verliert Auftaktmatch gegen Cameron Norrie

Dominic Thiem ist schon bei seinem ersten Auftritt beim ATP-Tour-250-Event in Lyon ausgeschieden. Die Nummer eins des Turniers unterlag Cameron Norrie mit 3:6 und 2:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2021, 18:08 Uhr

© Getty Images Die Augen auf den Ball: Dominic Thiem bei der Arbeit

Die guten Erinnerungen an 2018, als Dominic Thiem in Lyon den Titel geholt hat, haben die österreichische Nummer eins drei Jahre später nicht weit getragen. Thiem verlor gleich sein erstes Match gegen Cameron Norrie mit 3:6 und und konnte damit nicht sein angestrebtes Ziel, ausreichend Spielpraxis für die French Open zu sammeln, erreichen.

Norrie hat in diesem Jahr schon gutes Tennis gezeigt, insgesamt 20 Matches gewonnen. Und wirkte über die gesamte Spielzeit wie der Spieler mit deutlich mehr Selbstvertrauen. Dazu streute Dominic Thiem zu ungünstigen Zeitpunkten Doppelfehler ein, Norrie nutzte seine Chancen konsequent. Auch wenn er am Ende noch einmal ein wenig ins Zittern kam - nicht das erste Ma, dass der in Südafrika geborene Brite mit College-Vergangenheit in den USA ein Match nicht problemfrei zumachen konnte.

Tsitsipas gibt sich keine Blöße

Dominic Thiem allerdings kam bei seinem einzigen Auftritt in Lyon 2021 nicht einmal in die Nähe eines Breakballes. Und wirkte mit Fortdauer des Matches auch ratlos. Vor allem, weil Cameron Norrie auf beinahe jede Spielvariante von Thiem eine gute Antwort parat hatte.

Keine Blöße hatte sich davor die Nummer zwei des Turniers in Lyon, Stefanos Tsitsipas, gegeben. Der Grieche gewann gegen Tommy paul aus den USA mit 6:1 und 6:4. Thiems Kumpel Diego Schwartzman musste gegen Richard Gasquet dagegen die Segel streichen.

Hier das Einzel-Tableau in Lyon