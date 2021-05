ATP Lyon live: Dominic Thiem vs. Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem eröffnet seinen Run auf einen zweiten Titel in Lyon gegen den Briten Cameron Norrie. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Sky Sport Austria 2, im Stream bei TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.05.2021, 08:13 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem eröffnet in Lyon gegen Cameron Norrie

Dominic Thiem konnte sich lange an die Bedingungen in Lyon gewöhnen, so wie der an Position zwei gesetzte Stefanos Tsitsipas steigt auch der österreichische Turnierfavorit erst am heutigen Donnerstag in das ATP-Tour-250-Turnier von Lyon ein. Cameron Norrie dagegen musste schon einmal ran, gewann zum Auftakt gegen den Lokalmatador Corentin Moutet.

Thiem und Norrie sind sich bislang einmal begegnet, 2018 in Acapulco hatte der Niederösterreicher knapp in drei Sätzen die Oberhand behalten.

Thiem vs. Norrie - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Cameron Norrie gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Sky Sport Austria 2, im Stream bei TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Lyon