ATP Lyon: Teenager Arthur Fils triumphiert sensationell beim Heimspiel

Teenager Arthur Fils (ATP-Nr. 112) aus Frankreich krönte mit dem Finalerfolg gegen Francisco Cerundolo (ATP-Nr. 28) seinen sensationellen Lauf beim ATP 250-Turnier in Lyon.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.05.2023, 17:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Arthur Fils holte sich in seinem ersten ATP-Finale den Titel.

Während der Argentinier Francisco Cerundolo im Vorjahr in Bastad bereits einen ATP-Titel feiern konnte, erreichte der 18-jährige Arthur Fils sein erstes Finale überhaupt auf der ATP-Tour. Spektakulär hierbei, wie der Franzose nach vermeintlich verwandeltem Matchball schon für den Jubel zu Boden sank und nach einem Overrule noch 10 Minuten benötigte, um das Halbfinalmatch tatsächlich zu beenden.

Im ausgeglichenen Auftaktdurchgang im Finale war der ehemalige Weltranglistendritte bei den Junioren an Effizienz kaum zu überbieten. Die einzige Breakchance im sechsten Spiel konnte Fils nutzen und transportierte die Führung zum Satzgewinn. Im zweiten Durchgang hatten beide Spieler Probleme ihr Service zu halten und das Momentum wechselte mehrfach. Beim Stand von 5:5 nahm Wildcard-Starter Fils seinem Gegner vorentscheidend den Aufschlag ab und servierte souverän zum 6:3, 7:5-Erfolg nach 96 Minuten aus.

Mit seinem überraschenden Titelgewinn schiebt sich der Youngster im Live-Ranking auf Position 63. In Roland Garros trifft Fils auf den an Nr. 29 geführten Spanier Alejandro Davicovich Fokina und könnte bei einem Erfolg in der zweiten Runde seinem französischen Teenager-Kollegen Luca van Assche gegenüberstehen.

Hier das Einzel-Tableau aus Lyon