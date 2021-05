ATP Lyon: Thiem eröffnet gegen Norrie oder Moutet, mögliches Viertelfinalduell mit Sinner

Dominic Thiem wird seine erste Partie beim ATP-250-Turnier in Lyon gegen Cameron Norrie oder Corentin Moutet bestreiten. Bereits in der Runde darauf könnte ein Aufeinandertreffen mit Jannik Sinner auf dem Programm stehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.05.2021, 16:48 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem spielt in Lyon zunächst gegen Cameron Norrie oder Corentin Moutet

Nach seiner Achtelfinal-Niederlage in Rom entschloss sich Dominic Thiem dazu, vor den French Open in Paris noch das ATP-250-Event in Lyon zu bestreiten. Am Samstag ging in der drittgrößten Stadt Frankreichs die Auslosung über die Bühne und diese meinte es mit dem an Position eins gesetzten Österreicher nicht sonderlich gut.

Thiem, der wie alle vier topgesetzten Spieler zunächst ein Freilos genießt, trifft zum Auftakt auf Cameron Norrie oder Corentin Moutet. Insbesondere der britische Weltranglisten-49. stellte in dieser Sandplatzsaison bislang seine gute Form unter Beweis (Viertelfinale in Barcelona, Finale in Estoril) und wird gegen Moutet als Favorit in die Partie gehen. Doch auch der Weltranglisten-68. aus Frankreich ist für sein äußerst unbequemes Spiel bekannt.

Tsitsipas als Favorit

Sollte Thiem, der bei seinem bisher einzigen Auftritt in Lyon vor drei Jahren den Titel holte, seine Auftakthürde nehmen, könnte er bereits im Viertelfinale auf Jannik Sinner treffen. Der Südtiroler erwischte seinerseits aber ebenfalls eine schwierige Auslosung und bekommt es in der ersten Runde mit Australian-Open-Halbfinalist Aslan Karastev zu tun. Mögliche Halbfinalgegner Thiems sind der an Position drei gesetzte Diego Schwartzman und Karen Khachanov.

Favorit auf den Turniersieg ist in Lyon indes Stefanos Tsitsipas. Der Grieche, der wie Thiem mit einer Wildcard ausgestattet ist, spielt in Runde zwei gegen Jo-Wilfried Tsonga oder Tommy Paul. Danach könnten unter anderem Gael Monfils (Viertelfinale) und David Goffin (Halbfinale) auf den Weltranglistenfünften warten.

Hier die gesamte Auslosung im Überblick