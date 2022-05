ATP Madrid: Andy Murray schlägt auch Shapovalov und fixiert Klassiker gegen Djokovic!

Andy Murray (ATP-Nr. 78) zeigt sich beim Masters-Turnier in Madrid weiter in starker Form. Nun trifft er auf Novak Djokovic.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.05.2022, 07:44 Uhr

© Getty Images Andy Murray

Murray schlug in Runde 2 beim ATP-1000er-Event Denis Shapovalov mit 6:1, 3:6 und 6:2 und präsentierte sich dabei in guter Sand-Form. Dabei hatte der Schotte eigentlich überlegt gehabt, die Frühjahrstour auf roter Asche auszulassen.

In Runde 1 hatte Murray gegen Dominic Thiem gewonnen.

Die Belohnung nun: ein Duell gegen Novak Djokovic, die Nummer 1 der Welt. Djokovic hatte ebenfalls am Dienstag einen Auftaktsieg gegen Gael Monfils gefeiert, dabei seinen 18. Sieg im 18. Match gegen den Franzosen eingefahren.

Murray: "Sollte keine Chance haben"

"Er ist die Nummer 1 der Welt und ich habe eine Metallhüfte, also sollte ich keine Chance haben", blickte Murray beim On-Court-Interview auf das 38. Duell der beiden aus. "Es ist eine tolle Möglichkeit für mich zu sehen, wo mein Spiel steht."

Das letzte Match der beiden liegt schon eine halbe Ewigkeit zurück: 2017 zum Saisonauftakt in Doha war, Murray war damals nach einem famosen Endspurt in der Saison 2016 die Nummer 1 der Welt geworden. Insgesamt führt Djokovic im direkten Vergleich mit 25 zu 12.

Murray ist seit Kurzem wieder an der Seite von Ivan Lendl auf dem Trainingscourt aktiv. Er habe die vergangenen Wochen hart trainiert, "ich bewege mich so viel besser als zu Beginn des Jahres, das macht einen Riesenunterschied in meinem Spiel aus." Gegen Shapovalov habe ihm das den Sieg gebracht. "Er hat so viel Power und ich habe so viele Punkte gerettet, deswegen habe ich gewonnen."

Alcaraz auch weiter

Ebenfalls seine Abendschicht am Mittwoch gewonnen hat Carlos Alcaraz: Der Spanier schlug Nikoloz Basilashvili mit 6:3 und 7:5. Alcaraz drehte dabei einen 1:3-Rückstand in Durchgang eins und ein 3:5 in Satz zwei zum Sieg.

Zum Einzel-Draw in Madrid