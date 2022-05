ATP Masters Madrid: Dominic Thiem unterliegt auch Andy Murray

Dominic Thiem hat auch das vierte Match nach seiner Rückkehr auf die Tennisbühne verloren. Der Österreicher unterlag Andy Murray beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid in Runde eins mit 3:6 und 4:6. (Hier könnt ihr die Partie im Ticker nachlesen).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.05.2022, 22:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem schied in Madrid in Runde eins aus

Nach den drei Erstrundenniederlagen beim Challenger-Event in Marbella und bei den ATP-250-Turnieren in Belgrad und Estoril musste Dominic Thiem auch auf Masters-1000-Ebene eine Auftaktpleite hinnehmen. Der US-Open-Champion des Jahres 2020 unterlag Andy Murray in Madrid mit 3:6 und 4:6.

Nach einem ausgeglichenen Beginn gelang Murray im Estadio Manolo Santana auch dank kräftiger Mithilfe seines Kontrahenten das erste Break zum 4:2. Dieses wusste der dreifache Grand-Slam-Sieger anschließend ohne größere Probleme zum Satzgewinn zu transportieren. Insgesamt unterliefen Thiem im ersten Durchgang 16 unerzwungene Fehler, Murray nur deren drei.

Thiem fällt aus Top 100

Zu Beginn des zweiten Abschnitts fand Thiem drei Breakchancen vor, Murray konnte diese jedoch allesamt abwehren und schlug im nächsten Game selbst zu. Erneut ließ sich der Schotte die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, nach einer Stunde und 42 Minuten Spielzeit verwandelte er in seinem ersten Sandplatzmatch seit über zwei Jahren Matchball Nummer eins zum 6:3 und 6:4-Erfolg.

Während Murray es in Runde zwei mit dem Gewinner der Partie zwischen Denis Shapovalov und Ugo Humbert zu tun bekommt, wird Thiem am Montag nicht mehr zu den 100 besten Spielern der Welt zählen. Seinen nächsten Auftritt wird der 28-Jährige in der kommenden Woche beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom absolvieren.

