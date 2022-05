Rafael Nadal über Dominic Thiem: "Nicht die Zeit für Druck"

RafaelNadal hat im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Events von Madrid über das derzeitige Comeback von DominicThiem gesprochen. Und dabei um Geduld gebeten.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.05.2022, 18:26 Uhr

Rafael Nadal hat sich zur aktuellen Situation von Dominic Thiem geäußert

So viel vorweg: Es sei durchaus vermessen, das, was Rafael Nadal zu Beginn dieses Jahres vollbrachte, als Messlatte für eine Rückkehr nach Verletzungspause zu sehen. Der Spanier, im Vorjahr nach den French Open nur noch bei einem Turnier am Start, schaffte im Januar Undenkbares: Und holte sich völlig aus dem Nichts seinen 21. Grand-Slam-Titel bei den Australian Open.

Er sei, so Nadal, nicht der Mann dafür, über Dinge zu sprechen, die er besonders gut gemacht habe. Aber dennoch: "Die Art und Weise, wie ich es geschafft habe, mehrmals in meiner Karriere zurückzukommen, ist etwas Spezielles und keineswegs etwas Normales, denn wenn man zurückkommt nach einer langen Periode ohne Matches, dann ist es normal, einen Prozess zu durchlaufen." Und genau das sei bei Dominic Thiem derzeit der Fall.

Kein Druck auf Thiem

"Es ist nicht die Zeit, um Druck auf Dominic aufzubauen", sagte Nadal weiter. Denn überhaupt habe der 21-fache Major-Sieger keine Zweifel, dass der Österreicher bald zurück sein werde. Wenn nicht in Madrid, dann bei den French Open. Und wenn nicht dort, dann in Wimbledon, ist der Mallorquiner überzeugt. "Es geht um Zeit. Wenn er die Hingabe, die Passion, hat, weiterzumachen, dann habe ich keine Zweifel, dass er zu 100% zu dem Level zurückkommen kann", sagte der Spanier.

Der im Übrigen selbst aktuell an einem kleinen Comeback arbeitet, hatte sich Nadal doch beim ATP-Masters-1000-Event von Miami eine Verletzung zugezogen und seither kein Match bestreiten können. Die Erwartungshaltung an seinen ersten Auftritt auf Sand jedenfalls, in seiner Heimat beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid, möchte der 35-Jährige nicht zu hoch wissen. Denn auch beim Übermann aus Spanien dreht sich derzeit alles um Zeit.