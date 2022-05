ATP-Weltrangliste: Dominic Thiem auf Platz 91, Karrierehoch für Oscar Otte

Dominic Thiemkonnte sich beim jüngsten Update der ATP-Weltrangliste um zwei Plätze verbessern. Nun hat der Österreicher jedoch 360 Punkte in Madrid zu verteidigen. Dahinter gibt es neue Karrierebestleistungen für Oscar Otte, Alex Erler und Holger Rune.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 02.05.2022, 11:56 Uhr

Dominic Thiem hat in der Weltrangliste zwei Plätze gutgemacht

Trotz des Erstrundenaus beim ATP-250-Event darf sich Dominic Thiem über eine leichte Verbesserung in Sachen Weltrangliste freuen. Der Lichtenwörther wird seit Montag wieder auf Platz 91 der ATP-Charts geführt, zwei Plätze besser als noch vergangene Woche. Dies dürfte für den ehemaligen Weltranglistendritten jedoch lediglich die Ruhe vor dem Sturm bedeuten, könnten Thiem doch schon kommende Woche satte 360 Zähler aus dem Ranking fallen. In Madrid hat Thiem nämlich ein Semifinale zu verteidigen.

In Madrid bekommt es Dominic Thiem zum Auftakt mit Andy Murray zu tun (Hier könnt ihr das Match im Liveticker mitverfolgen!).

Nicht in Madrid an den Start gehen wird der junge Däne Holger Rune. Dieser hätte am Samstag eigentlich in die Qualifikation für das ATP-Masters-1000-Event starten sollen, spielte zu diesem Zeitpunkt jedoch gerade im Halbfinale von München. Jenem Turnier, das Rune nach einer Aufgabe von Botic van de Zandschulp hat gewinnen können. Belohnung gibt es dennoch für beide: Sowohl Rune (ATP-45.) als auch van de Zandschulp (ATP-31.) gibt es neue Karrierehochs.

Otte und Altmaier mit neuen Karrierebestleistungen

Ein weiterer Mann, der sich nach einer erfolgreichen Woche in München freuen darf, ist Oscar Otte. Deutschlands frischgebackene Nummer zwei macht einen weiteren Sprung nach vorne und liegt nun auf Platz 52 und damit 13 Ränge vor Daniel Altmaier, der mit Platz 65 ebenfalls ein neues Karrierehoch erreicht.

Keine Veränderungen gibt es indes an der Spitze der ATP-Weltrangliste zu vermelden. Diese wird weiterhin von Novak Djokovic, Daniil Medvedev und Alexander Zverev angeführt. Dahinter liegen Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas und Matteo Berretini. Casper Ruud, Andrey Rublev, Carlos Alcaraz und Felix Auger-Aliassime komplettieren die Top 10.

Aus österreichischer Sicht sorgt insbesondere Alexander Erler im Doppel für Furore. Der Tiroler liegt aktuell auf Platz 98 der Weltrangliste und damit erstmals unter den besten 100 Doppelspielern der Welt.

Hier geht's zur neuen ATP-Weltrangliste!