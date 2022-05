ATP Masters Madrid live: Dominic Thiem vs. Andy Murray im TV, Livestream und Liveticker

Dominc Thiem trifft in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf Andy Murray. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2022, 22:02 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Andy Murray treffen zum fünften Mal aufeinander

Es wird das fünfte Aufeinandertreffen zwischen Dominic Thiem und Andy Murray werden. In einem Duell, in das beide Spieler mit großen Fragezeichen gehen: Murray hat in der Sandplatz-Saison noch kein einziges Match gespielt, Thiem nach seinem Comeback in Marbella noch keines gewonnen.

Die weiteren Aussichetn für den Sieger dieser Partie sind spannend: So wartet in Runde zwei womöglich Denis Shapovalov, in Runde drei mit großer Wahrscheinlichkeit Novak Djokokic.

Thiem vs. Murray - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Andy Murray gibt es ab 20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

