ATP Madrid: In Spanien nichts neues - Novak Djokovic lässt Gael Monfils keine Chance

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic braust beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gegen Gael Monfils weitestgehend problemlos ins Achtelfinale.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.05.2022, 20:13 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic steht nach einem ungefährdeten Sieg gegen Gael Monfils im Achtelfinale von Madrid

Novak Djokovic attestierte sich selbst nach der Finalniederlage gegen Andrey Rublev bei seinem Heimturnier in Belgrad einen "leeren Tank". Eine Trennung von Physio Miljan Amanovic später, war am heutigen Zweitrunden-Tag beim ATP-Masters-1000-Event in Madrid - trotz der aktuell hohen Spritpreise in der kompletten EU - nichts mehr davon zu merken. Der Serbe setzte sich in einem einseitigen Match gegen Gael Monfils problemlos mit 6:3, 6:2 durch und steht damit im Achtelfinale. Djokovic stellte mit dem heutigen Sieg auch klar, dass er nach dem Sandplatzklassiker in der spanischen Hauptstadt weiterhin als Nummer eins in der Weltrangliste geführt werden wird.

Nun gegen Murray oder Shapovalov

Im 18. Duell der beiden Kontrahenten holte der "Djoker" somit auch seinen 18. Sieg. Zwar gab es in der Vergangenheit schon die eine oder andere etwas engere Partie zwischen dem Südosteuropäer und dem Franzosen, wie etwa 2014 in Toronto, als Djokovic erst nach einer Spielzeit von 2:41 Stunden mit 6:2, 6:7 (4) und 7:6 (2) zum Siegesjubel ausholen durfte, ein solch eindeutiges Head-to-head gibt es in den höheren Wertungsregionen des ATP-Rankings jedoch eher selten.

In der Runde der letzten 16 bekommt es der Turnierfavorit nun entweder mit Thiem-Bezwinger Andy Murray oder mit Denis Shapovalov zu tun. Die beiden schnapsen sich ihr Achtelfinalticket in der letzten Partie des Tages im Arantxa Sanchez Stadium aus. Am heutigen Tag völlig chancenlos war auch Estoril-Finalist Frances Tiafoe, der in seiner Erstrunden-Begegnung gegen den Chilenen Cristian Garin sang- und klanglos 1:6, 3:6 unterging.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid.