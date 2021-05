ATP Madrid: Jannik Sinner verpasst Achtelfinalduell mit Rafael Nadal

Jannik Sinner ist beim ATP-Masters-1000-Event von Madrid überraschend früh gescheitert. Der Südtiroler unterlag in Runde zwei dem australischen Qualifikanten Alexei Popyrin.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.05.2021, 17:47 Uhr

Dabei hatte es in Durchgang eins bereits so gut ausgesehen für den jungen Südtiroler, der in diesem Kalenderjahr bereits einmal das Endspiel eines ATP-Masters-1000-Events erreicht hatte. Sinner führte erwartungsgemäß mit Break, hatte beim Stand von 5:4 die Chance, Satz eins per eigenem Aufschlag einzutüten.

Daraus wurde schließlich jedoch nichts. Sinner musste das Rebreak hinnehmen, ließ im wenig später folgenden Tiebreak ebenso einige Chancen liegen - und musste somit Satz eins völlig entgegen des Spielverlaufs mit 5:7 in der Kurzentscheidung abgegen.

Popyrin trifft auf Nadal

Seinem Kontrahenten, dem australischen Qualifikanten Alexei Popyrin, gab dies jedoch Aufwind. Der Australier dominierte Durchgang zwei nahezu nach Belieben, ging mit Doppelbreak in Führung und machte schlussendlich mit 6:2 den Überraschungssieg perfekt.

Damit trifft Popyrin nun in der Runde der letzten 16 auf den Weltranglistenzweiten Rafael Nadal. Der Spanier gab sich im Generationenduell mit Carlos Alcaraz keine Blöße und löste mit 6:1 und 6:2 sein Achtelfinalticket. Der Sieger des Duells zwischen Nadal und Popyrin könnte im Viertelfinale auf Alexander Zverev treffen.

Hier geht´s zum Draw von Madrid!