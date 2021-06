ATP Mallorca: Kein Doppelfinale für Novak Djokovic

Novak Djokovic wird am Samstag nicht um den Doppel-Titel bei den Mallorca Championships in Santa Ponca spielen. Djokovics Partner, Carlos Gomez Herrera, musste wegen einer Verletzung zurückziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.06.2021, 07:45 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Der Halbfinal-Sieg war für Novak Djokovic und Carlos Gomez Herrera der letzte auf Mallorca

Drei glorreiche Auftritte haben Novak Djokovic und Carlos Gomez Herrera im Laufe der Turnierwoche im Mallorca Country Club in Santa Ponca hingelegt. Und hätten am morgigen Samstag eigentlich um den Titel bei der Erstaustragung des ATP-Tour-250-Turniers spielen sollen. Daraus wird allerdings nichts. Denn Gomez Herrera musste nach dem Halbfinal-Erfolg gegen Oliver Marach und Aisam-Ul-Haq Qureshi wegen einer Wadenverletzung zurückziehen, Der Turniersieger wird nun im zweiten Match der Vorschlussrunde zwischen Philipp Oswald und Marcus Daniell gegen Simone Bolelli und Maximo Gonzalez ermittelt. Der Sieger dieser Partie muss zum Endspiel also nicht mehr antreten.

So viel Spaß die Tage auf Mallorca Novak Djokovic, der seinen Sohn Stefan bei sich hatte, gemacht haben: Ungelegen kommt dem Weltranglisten-Ersten dieser Rückzug dann doch nicht. Eine Anreise nach Wimbledon erst am Samstag, wäre für den haushohen Favoriten möglicherweise kritisch geworden. Zumal die Wettervorhersage für London nichts Gutes verheißt. Es soll während der Anfangsphase des dritten Majors des Jahres eher feucht werden. Dies würde die Matches von Djokovic, die sicherlich entweder auf dem Centre Court oder dem Court 1 stattfinden, nicht beeinflussen - beide Plätze sind überdacht. Möglichkeiten zum Traininig könnten aber rar werden.

Die Nummer zwei in Wimbledon ist auf Mallorca nach wie vor engagiert: Daniil Medvedev wusste gegen Casper Ruud zu überzeugen, trifft heute auf Pablo Carreno Busta. Das zweite Halbfinale bestreiten Sam Querrey und Adrian Mannarino.

