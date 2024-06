ATP Mallorca: Shelton und Humbert führen Spielerfeld an

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2024, 23:35 Uhr

© Mallorca Open Im Mallorca Country Club wird ab Montag um den Titel gespielt

Der letzte Tune-Up vor dem großen Rasen-Highlight in Wimbledon steht kurz bevor: Der Mallorca Country Club in Santa Ponca steht bereit. Und mit Blick auf die Champions der letzten Jahre lässt sich sagen, dass Mallorca ein gutes Pflaster für spätere Exploits in London war. Was vor allem für den Vorjahres-Champion Christopher Eubanks gilt, der nach seinem Premieren-Triumph auf der Tour in Wimbledon bis ins Viertelfinale gekommen ist. Und dort Daniil Medvedev, einem anderen Mallorca-Champion, unterlegen ist. Nachdem Eubanks zuvor Stefanos Tsitsipas, der in Santa Ponca auch schon den Siegerpokal in die Höhe gestemmt hat, besiegen konnte.

Der US-Amerikaner wird auch in diesem Jahr am Start sein. Und ein Landsmann von Eubanks wird die Setzliste anführen: Ben Shelton nämlich, einer der Senkrechtstarter der Saison 2023, in der er bei den US Open bis ins Halbfinale vorgestoßen war. Dahinter folgen mit Ugo Humbert, Adrian Mannarino und Alejandro Tabilo drei (!) weitere Linkshänder.

Auch Dominic Thiem wird sich noch einmal einen Auftritt auf Mallorca gönnen. Der US-OPen-Champion von 2020 startet mit einer Wildcard.

Interessant vor allem aber auch die Besetzung des Doppels: Denn da sind mit Kevin Krwaietz/Tim Pütz bzw. Alexander Erler/Lucas Miedler die Davis-Cup-Paarungen Deutschlands und Österreichs gemeldet. Was auch für Sander Gille und Joran Vliegen und Belgien gilt. Und: Gerdae noch ins Feld gerutscht sind Hendrik Jebens und Constantin Frantzen, die am heutigen Mittwoch in HalleWetsfalen ins Viertelfinale eingezogen sind.