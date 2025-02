ATP Mallorca: Casper Ruud freut sich auf sein "Heimspiel"

Der aktuelle Weltranglisten-Fünfte Casper Ruud wird in diesem Jahr bei den Mallorca Championships aufschlagen! Das gaben die Organisatoren des ATP-Rasentennis-Turniers vom 21. bis 28. Juni 2025 am Montag bei einem Medientermin im Mallorca Country Club in Santa Ponça bekannt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 24.02.2025, 19:35 Uhr

© Mallorca Championships Casper Ruud auf Mallorca im Jahr 2021

Der zwölffache ATP-Turniersieger Ruud hat eine enge Verbindung zu Mallorca, trainiert er doch seit 2018 regelmäßig in der Rafa Nadal Academy. Bereits 2021 spielte er im Mallorca Country Club, im kommenden Juni kehrt er nun dorthin zurück. „Ich freue mich sehr, in diesem Jahr bei den Mallorca Championships dabeizusein“, sagte Ruud in einem Video, das während des Medientermins gezeigt wurde. „Da ich hier über die Jahre so viel Zeit verbracht habe, fühlt es sich wirklich wie ein Heimspiel an. Ich liebe die Atmosphäre des Turniers und freue mich darauf, wieder vor diesem großartigen Publikum zu spielen.“

Turnierdirektor Toni Nadal äußerte sich begeistert über die Rückkehr Ruuds zu den Mallorca Championships: „Casper war schon immer ein fleißiger und engagierter Spieler, und wir sind unglaublich stolz auf seine Erfolge. Seine Teilnahme bei den Mallorca Championships ist fantastisch für das Turnier. Ich bin sicher, dass die Fans es genießen werden, ihn spielen zu sehen.“

Casper Ruud ist mit dem Finaleinzug beim ATP-500-Event in Dallas stark in die Saison 2025 gestartet. Mallorca wird für ihn eine wichtige Station auf dem Weg zum Grand-Slam-Turnier in Wimbledon sein. Vor dem Norweger haben mit dem Australier Nick Kyrgios und dem Franzosen Gael Monfils bereits zwei weitere Topstars ihren Start bei den Mallorca Championships 2025 bestätigt.

„Mit der Zusage von Casper Ruud festigen die Mallorca Championships ihren Status als eines der bedeutendsten Rasenturniere auf der ATP-Tour. Die Fans können sich auf eine spannende Woche mit Weltklassetennis im einzigartigen Flair auf Mallorca freuen“, betont Edwin Weindorfer, CEO der veranstaltenden e | motion group.