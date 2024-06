ATP Mallorca: Unterhaltsames Auftaktlos für Dominic Thiem

Beim ATP 250er-Turnier auf Mallorca steht Dominic Thiem eine unterhaltsame erste Runde bevor. Sebastian Ofner und Yannick Hanfmann werden ebenfalls an den Start gehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2024, 19:10 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem geht auf Mallorca mit einer Wildcard an den Start.

Bei seinem letzten Auftritt auf Mallorca wird Dominic Thiem mit einer Wildcard auf der beliebten Urlaubsinsel an den Start gehen. Nun steht auch fest, auf wen der US-Open-Sieger 2020 zum Auftakt treffen wird. Gael Monfils wird zum Duell bitten, was schon jetzt Unterhaltung garantiert.

Dabei konnte Dominic Thiem alle bisherigen sechs Duelle für sich entscheiden. Die letzte Partie fand 2020 im Achtelfinale der Australien Open statt und endete mit einem glatten Dreisatzerfolg für die damalige Nummer eins Österreichs. Auf dem Rasen treffen beide Spieler erstmals aufeinander. Der Sieger trifft auf den Gewinner des spanischen Duells zwischen Roberto Carballes Baena und Pablo Carreno Busta.

Sebastian Ofner trifft auf Lokalmatadoren

Auch Sebastian Ofner geht im Mittelmeer an den Start und trifft in der ersten Runde auf den Mallorquiner Jaume Munar. Anschließend wartet ein Duell mit Pedro Martinez oder dem an Nummer fünf gesetzten Luciano Darderi.

Yannick Hanfmann trifft auf Jordan Thompson. Bei einem Erfolg gegen den Australien geht es gegen einen Qualifikanten weiter. Topgesetzt ist der US-Amerikaner Ben Shelton, der zunächst ein Freilos erhält und gegen Luca Nardi oder Rinky Hijikata starten wird.

Hier das komplette Einzel-Tableau