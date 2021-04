ATP Marbella: Alcaraz auf den Spuren von Zverev

Der Erfolgslauf des Carlos Alcaraz in Marbella geht weiter. Der 17-jährige Spanier hat bei den AnyTech365 Andalucia Open das Halbfinale erreicht und ist damit der jüngste Teilnehmer in der Vorschlussrunde eines ATP-Tour-Events seit Alexander Zverev in Hamburg 2014.

Spät war es geworden an der Costa del Sol und das Flutlicht strahlte bereits mit voller Kraft auf den Court Manolo Santana, als Alcaraz am Freitagabend den an Nummer drei gesetzten Norweger Casper Ruud mit 6-2, 6-4 besiegte. Fünf seiner acht Breakbälle konnte er dabei erfolgreich verwerten, um nach einer Stunde und 18 Minuten die Siegesfaust in Richtung seines Coaches Juan Carlos Ferrero und dessen Entourage zu strecken.

In gewohnt schüchterner Art trat der Teenager aus Murcia dann vor das Mikrofon, um sich den Fragen des „Weltfernsehens“ auf dem Platz zu stellen. Diese Interviews finden auf Englisch statt, was Alcaraz noch nicht so leicht von den Lippen geht. „Es war ein hartes Match gegen einen starken Gegner. Ich versuche aber mein Spiel zu spielen und möglichst aggressiv zu sein,“ kommentiert der Jungstar seinen Auftritt und schickte unter Beifall der mehreren hundert Zuschauer hinterher es weiterhin zu genießen vor heimischer Kulisse anzutreten.

Munar mit ansteigender Formkurve

Alcaraz, der erst durch die Absage von Alexander Zverev in den Genuss einer Wild-Card für das Hauptfeld gekommen ist, bekommt es nun mit seinem Landsmann Jaume Munar zu tun. Der 23-jährige Mallorquiner kämpfte am Nachmittag den Weißrussen Ilya Ivasha mit 6-7(5), 6-4, 6-4 nieder. Mit einer Spielzeit von knapp drei Stunden war es das längste des Tages.

Auch bei Munar zeigt die Formkurve wieder steil nach oben. In der Vorwoche stand die Nummer 99 der ATP-Weltrangliste noch im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Marbella und verkündete erst vor einigen Tagen froh zu sein, wieder ein Level erreicht zu haben, wie zu Zeiten seines Karrierehöchststandes auf Position 52 vor zwei Jahren.

"Ich habe in den letzten Monaten viel gearbeitet", so Munar. "In den letzten Jahren gab es viele Höhen und Tiefen. Das konnte ich verbessern. Mein Tennis ist sehr gut, obwohl ich heute nervöser als nötig war. Mein persönliches Gefühl ist, dass ich ein reiferer Tennisspieler mit mehr Waffen bin. Dazu bin ich mental stabiler geworden.“

Alcaraz und Munar werden am Samstag zum ersten Mal aufeinandertreffen.

Vier Lokalmatadore im Halbfinale

Auch das zweite Halbfinalduell wird eine rein-spanische Angelegenheit. Pablo Carreno Busta, die Nummer eins des Turniers, hatte keine Mühe bei seinem 6-4, 6-0 Erfolg über Soonwoo Kwon aus Südkorea und trifft nun auf die Vier der Setzliste Albert Ramos-Vinolas.

Der 33 Jahre alte Katalane rang den Slowaken Norbert Gombos mit 6-7(4), 7-5, 6-4 nieder. Zwei Stunden und 47 Minuten dauerte der drei-Satz-Krimi.