ATP Marseille: Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas mit sicheren Auftaktsiegen

Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas sind gut in das ATP-250-Event von Marseille gestartet. Die beiden Turnierfavoriten feierten am Donnerstag sichere Auftaktsiege.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 11.03.2021, 20:26 Uhr

Daniil Medvedev hat in Marseille einen souveränen Auftaktsieg gefeiert

Daniil Medvedev ist nach seiner kurzen Schwächeperiode wieder zurück in der Spur. Der Russe hat nach seiner überraschend klaren Finalniederlage bei den Australian Open in Rotterdam zuletzt eine erschreckende Performance gezeigt. Nun aber konnte der Russe sein erstes Match seit dem Grand Slam in Down Under gewinnen, in der zweiten Runde des ATP-250-Events von Marseille gab sich der 25-Jährige gegen Egor Gerassimov keine Blöße und löste mit 6:2 und 6:4 das Ticket für das Viertelfinale.

In diesem kommt es nun zu einem äußerst interessanten Match-Up, wartet doch mit Jannik Sinner eine der vielversprechendsten Aktien im Tennissport. Der 19-jährige Südtiroler konnte bereits am Mittwoch sein Zweitrudenduell mit Hugo Gaston deutlich für sich entscheiden. Es ist dies die Neuauflage des Achtelfinalduells der beiden vor einem Jahr in Marseille, damals obsiegte Medvedev in drei Sätzen.

Auch Tsitsipas siegt klar

Ebenfalls im Viertelfinale steht die Nummer zwei des Turniers, der Grieche Stefanos Tsitsipas. Der Australian-Open-Halbfinalist setzte sich gegen den vom Verletzungspech geplagten Lucas Pouille locker mit 6:2 und 6:3 durch. Im Viertelfinale trifft der Weltranglistenfünfte auf den Lokalmatador Pierre Hughes-Herbert, welcher mit dem Briten Cameron Norrie keine Probleme hatte.

Möglicher Halbfinalgegner des Griechen ist unterdessen ein weiterer Franzose: Ugo Humbert, der am Mittwoch Jo-Wilfried Tsonga keine Chance ließ, trifft im Viertelfinale auf Überraschungsmann Arthur Rinderknecht und ist standesgemäß der ganz große Favorit. In der oberen Hälfte des Draws komplettieren schließlich Matthew Ebden und Karen Khachanov das Viertelfinal-Line-Up.

