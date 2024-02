ATP Marseille: Dimitrov nach Sieg über Korda im Viertelfinale

Grigor Dimitrov ist in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Marseille eingezogen. Félix Auger-Aliassime ist dagegen ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2024, 17:18 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov steht in Marseille im Viertelfinale

Der Saisonauftakt ist Grigor Dimitrov mit dem Turniergewinn in Brisbane extrem gut gelungen, umso bitterer war das frühe Aus bei den Australian Open gegen Nuno Borges. In Marseille hat Dimitrov nun wieder in die Siegerspur zurückgefunden, zumindest zum Einstieg in das 250er. Denn der Bulgare setzte sich mit 6:1 und 7:6 (5) gegen Sebastian Korda durch. Im Viertelfinale spielt Dimitrov morgen entweder gegen Jiri Lehecka oder Lokalmatador Arthur Rinderknech.

Zuvor musste Félix Auger-Aliassime seinen Abschied nehmen. Der Kanadier unterlag Zhizhen Zhnag mit mit 4:6 und 4:6. Zhang bekommt es in der Runde der letzten acht mit Karen Khachanov zu tun, der bereits gestern gegen Roberto Bautista Agut gewinnen konnte.

Turnierfavorit und Titelverteidiger Hubert Hurkacz steigt erst heute Abend in die Veranstaltung ein. Hurkacz spielt gegen Alexander Shevchenko, der seit ein paar Tagen für Kasachstan am Start ist.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille