ATP Marseille: Humbert schafft Finalsieg gegen Dimitrov

Mit einer souveränen Leistung besiegte der Franzose Ugo Humbert im Finale des ATP-250-Turniers in Marseille den bulgarischen Routinier Grigor Dimirov in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.02.2024, 17:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Auch in seinem fünften Finale auf der ATP-Tour konnte sich Udo Humbert den Titel sichern.

Der an Nr. 2 gesetzte Grigor Dimitrov strebte im Finale des ATP-250-Turniers in Marseille nicht nur seinen 10. Titelgewinn auf der Tour, sondern auch den Beibehalt der weißen Weste gegen den an Position 4 geführten Ugo Humbert an, schließlich konnte der Bulgare beide gespielte Partien, die beide bei einem Masters-Event stattfanden, für sich entscheiden.

Beide Spieler starteten mit souveränen Aufschlagspielen in die Partie, ohne Break-Chancen zuzulassen. Beim Stand von 5:4 für erspielte sich Humbert nach einer ausgelassenen Chance bei Aufschlag seines 32-jährigen mit einem grandiosen Rückhand-Cross-Winner den zweiten Satzball, den er nach einer im Netz hängen gebliebenen Vorhand von Dimitrov für sich nutzen konnte.

Mit dem Momentum des Satzgewinns im Rücken erspielte sich der Weltranglisten-21. gleich im ersten Aufschlagspiel seines Gegners zwei laufende Break-Chancen. Die erste konnte Dimitrov mit einem Netzangriff noch abwehren, beim nächsten Ballwechsel verzog der Bulgare eine Rückhand ins Netz. Den Break-Vorsprung transportierte der Franzose zu einer 5:3- Führung. Mit einem Aufschlag-Winner fixierte der Linkshänder nach 84 Minuten den 6:4, 6:3-Endstand.

Damit blieb der 25-jährige Humbert auch in seinem fünften Finale auf der ATP-Tour ungeschlagen und sicherte sich nach seinem Triumph in Metz im vergangenen Jahr den zweiten Titel auf französischem Boden.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille