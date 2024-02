ATP Marseille: Grigor Dimitrov greift nach zweitem Titel 2024

Grigor Dimitrov hat sich in einem spannenden Halbfinale gegen Karan Khachanov einen Finalplatz beim ATP-Tour-250-Turnier in Marseille erspielt. Und könnte nach dem Erfolg in Brisbane seinen zweiten Triumph 2024 feiern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2024, 21:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Grigor Dimitrov spielt morgen in Marseille gegen Ugo Humbert

Was für ein Match zwischen Grigor Dimitrov und Karen Khachanov - vor allem im alles entscheidenden Tiebreak. Da führte der Russe schon mit 4:2, gab dann mit teilweise einfachen Fehlernvier Punkte in Folge ab. Beim ersten Matchball von Dimitrov tropfte ein Return des Russen indes vom Netzband ins Feld des Bulgaren. Der aber dann seine zweite Chance zum 6:7 (2), 6:4 und 7:6 (5) nutzte.

Dimitrov bekommt damit die Chance zu seinem zweiten Titel in der laufenden Saison. In Brisbane hat er vor wenigen Wochen schon einmal zugeschlagen, damals im Endspiel gegen Holger Rune. Diesmal wird ein Lokalmatador auf der anderen seite des Netzes stehen: Ugo Humbert gewann das erste Halbfinale gegen Hubert Hurkacz nämlich mit 6:4 und 6:4. Der Pole war als Titelveretidiger nach Marseille gekommen.

Für Dimitrov, der bei den Australian Open überraschend früh gegen Nuno Borges ausgeschieden ist, geht es um den zehnten Titelgewinn seiner Karriere. Humbert hat zuletzt im vergangenen Herbst in Metz zugeschlagen und peilt sein fünftes Championat an.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille