ATP Marseille: Hurkacz und Humbert lösen Halbfinal-Tickets

Mit dem topgesetzten Polen Hubert Hurkacz und dem an Position 4 geführten Lokalmatador Ugo Humbert setzten sich die Favoriten in den ersten beiden Viertelfinals beim ATP-250-Turnier in Marseille jeweils in zwei Sätzen durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 19:25 Uhr

© Getty Images Der topgesetzte Hubert Hurkacz ist in Marseille weiterhin auf Titelkurs.

Weiter auf Titelkurs beim ATP-250-Turnier in Marseille ist der 26-jährige Top-Favorit Hubert Hurkacz aus Polen. In seiner Viertelfinal-Begegnung gegen den Tschechen Tomas Machac schnappte sich der Weltranglisten-8. in beiden Sätzen jeweils das zweite Aufschlagspiel seines Gegners und servierte den Vorsprung souverän, ohne eine einzige Break-Chance im gesamten Match zu gestatten, zum 6:3, 6:4-Sieg in 63 Minuten nach Hause.

Humbert besiegt Davidovich Fokina

Ein spannender Verlauf war in der Viertelfinal-Partie zwischen dem an Nr. 4 gesetzten Franzosen Ugo Humbert gegen Alejandro Davidovich aus Spanien zu erwarten, war dieser immerhin an Position 5 im Turnier gelistet. Jedoch gestaltete sich das Match im ersten Satz komplett einseitig. Nach einer schnellen 3:0-Führung ließ der 25-jährige Humbert drei weitere Breakbälle aus und gestattete seinem Gegenüber den einzigen Spielgewinn im ersten Durchgang. Im zweiten Akt schaffte der französische Linkshänder im dritten Spiel das vorentscheidende Break und servierte die Begegnung ohne Break-Möglichkeit für seinen Gegner im letzten Game ohne Verlustpunkt zum 6:1, 6:4 nach 69 Minuten aus. Im Halbfinale fordert der Weltranglisten-21. den topgesetzten Hubert Hurkacz.

