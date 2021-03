ATP Marseille: Jannik Sinner in Windeseile ins Viertelfinale, auch Khachanov weiter

Jannik Sinner steht nach einer beeindruckenden Vorstellung gegen Hugo Gaston im Viertelfinale des ATP-250-Events von Marseille. Auch Karen Khachanov hat sein Ticket für die Runde der letzten Acht gelöst.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.03.2021, 21:20 Uhr

Jannik Sinner steht in Marseille im Viertelfinale

Jannik Sinner hat sich nach seiner bitteren Niederlage beim ATP-250-Event von Montpellier vor zwei Wochen nun beeindruckend auf der ATP-Tour zurückgemeldet. Der junge Italiener, der erst kürzlich mit einer kryptischen Beschreibung eines besorgniserregenden Schmerzes für Sorgenfalten auf den Stirnen seiner Fans gesorgt hatte, hat am Mittwochabend auch sein zweites Match im französischen Marseille für sich entschieden.

Der 19-Jährige gab sich in seinem Zweitrundenduell mit Hugo Gaston, der in der ersten Runde Dennis Novak in drei Sätzen besiegen konnte, keine Blöße und warf den Lokalmatador mit einem ungefährdeten 6:4 und 6:1-Erfolg aus dem Turnier. Damit steht Sinner im Viertelfinale des ATP-250-Events von Marseille, in welchem dem Italiener nun ein Duell mit dem Weltranglistendritten Daniil Medvedev bevorstehen könnte.

Khachanov und Humbert weiter

Ebenfalls in der Runde der letzten Acht steht Karen Khachanov. Der Russe konnte McKenzie McDonald in zwei Sätzen besiegen und trifft nun auf Mathew Ebden. Im letzten Match des Tages hat Ugo Humbert seinem Landsmann Jo-Wilfried Tsonga, der erst kürzlich einen "der größten Siege seiner Karriere" feiern konnte, in zwei Sätzen besiegt.

