ATP Marseille: Maximilian Marterer scheitert an Lorenzo Musetti

Beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Marseille hat Maximilian Marterer in der ersten Runde gegen den an sechs gereihten Italiener Lorenzo Musetti in zwei Sätzen verloren.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 05.02.2024, 18:16 Uhr

© Getty Images Maximilian Marterer

Maximilian Marterer ist gleich zum Auftakt der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung in Marseille gescheitert: Der Nürnberger verlor in der ersten Runde gegen den an sechs gesetzten Italiener Lorenzo Musetti nach 1:48 Stunden mit 4:6, 2:6. Musetti bekommt es im Achtelfinale nun entweder mit dem Tschechen Tomas Machac oder dem Briten Andy Murray zu tun.

Neben Marterer ist im Einzelwettbewerb in Südfrankreich kein weiterer DTB-Spieler im Einsatz.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille.