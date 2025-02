ATP Marseille: Med schlägt Med - Medjedovic nach Sieg über Medvedev im Endspiel

Hamad Medjedovic ist mit einem überzeugenden 6:3 und 6:2 gegen Daniil Medvedev in das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Marseille eingezogen. Dort geht es morgen gegen Titelverteidiger Ugo Humbert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2025, 20:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Hamad Medjedovic spielt morgen im Endspiel von Marseille um den Titel

Starke Vorstellung von Hamad Medjedovic im zweiten Halbfinale beim ATP-Tour-250-Turnier in Marseille. Der junge Serbe besiegte Daniil Medvedev mit 6:3 und 6:2 und zog damit in sein zweites Endspiel auf der ATP-Tour ein. Im vergangenen Herbst war Medjedovic dies bereits in Belgrad gelungen. Dort verlor er allerdings gegen Denis Shapovalov.

Medvedev, in Marseille 2025 an Nummer eins gesetzt, begann gleich mit einem Break. Danach allerdings gingen fast alle wichtigen Punkte an Medjedovic. Für Daniil Medvedev blieb mit der Niederlage eine Serie aufrecht: Er konnte noch an keinem Ort zweimal den Titel holen - in Marseille war er 2021 erfolgreich gewesen.

Im Finale wird die Aufgabe aber wohl noch einmal schwieriger. Denn es wartet mit Ugo Humbert nicht nur ein Lokalmatador, sondern auch der Titelverteidiger. Humbert gewann sein Halbfinale gegen den Belgier Zizou Bergs mit 6.4 und 6.4.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille