ATP Marseille: Murray scheitert wieder zum Auftakt - diesmal an Machac

Andy Murray ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Marseille schon in der ersten Runde am Tschechen Tomas Machac gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2024, 17:48 Uhr

© Getty Images Andy Murray muss weiter auf ein Erfolgserlebnis warten

Gegen Tomas Machac dieser Tage bei einem Turnier auf der ATP-Tour zu verlieren ist wahrlich keine Schande. Denn der 23-jährige Tscheche hat sich mittlerweile bis auf Platz 68 in der Weltrangliste vorgespielt. Und so nimmt sich das 7:5 und 6:4 gegen Andy Murray in der ersten Runde von Marseille auch nicht als Überraschung aus. Zumal Murray nach wie vor auf seinen ersten Matchsieg in der laufenden Saison wartet.

Die Bilanz des Schotten bis zum Treffen mit Machac in Marseille: drei Matches, drei Niederlagen. Zunächst gegen den späteren Turniersieger Grigor Dimitrov in Brisbane. Danach bei den Australian Open gegen Tomas Martin Etcheverry. Und vergangene Woche gegen Benoit Paire in Montpellier - eine Niederlagem die sicherlich besonders geschmerzt hat.

Machac zog derweil ins Achtelfinale ein, wo er auf Lorenzo Musetti trifft. Der Italiener hat zum Auftakt Maximilian Marterer glatt in zwei Sätzen besiegt. Angeführt wird das Tableau von hubert Hurkacz, der nach einem Freilos gegen Alexander Shevchenko beginnt.

Hier das Einzel-Tableau in Marseille